Incidente tra due auto a Castellabate: illesi i conducenti

Paura, ieri pomeriggio, nel Cilento, dove due automobili si sono scontrate lungo la Via del Madre, in località San Marco di Castellabate.

I soccorsi

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per accertare la dinamica e la responsabilità del sinistro. Sembra che uno dei conducenti sia rimasto abbagliato dal sole e non avrebbe visto l’arrivo dell’altra vettura. Fortunatamente non risultano feriti.