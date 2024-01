Incidente tra apecar e moto sulla Via del Mare: ferito un 19enne

Paura, oggi pomeriggio, a Castellabate, dove una moto guidata da un ragazzo di 19 anni si è schiantata contro un’Apecar lungo la Via del Mare. Il giovane, che è caduto rovinosamente sull’asfalto, è stato soccorso dai sanitari del 119 all’ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Su dinamica e responsabilità sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.