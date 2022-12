Incidente tra due auto a Torrione: conducenti in ospedale

Paura, questa sera, nel quartiere di Torrione, dove due automobili si sono scontrate all’incrocio tra via Migliorati e via Della Monica. L’impatto è stato violentissimo con una delle vetture che è finita contro la saracinesca di un’attività commerciale.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi i conducente al “Ruggi d’Aragona”: entrambi sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Su dinamica e responsabilità dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.