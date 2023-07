Incidente tra auto e moto a Fuorni: un ferito in ospedale

Momenti di apprensione, oggi pomeriggio, a Fuorni dove un’auto e una moto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, in via delle Calabrie.

I soccorsi

Nel violento impatto, l’uomo che era in sella allo scooter è caduto rovinosamente sull’asfalto. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha condotto il malcapitato al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.