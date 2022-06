Incidente tra due auto e scooter a Baronissi: grave motociclista

Paura, oggi pomeriggio, a Baronissi, dove - riporta Zerottonove - due automobili e uno scooter si sono scontrati in via dei Due Principati per cause in corso di accertamenti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il motociclista all’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” dov’è stato preso in cura dal personale sanitario. La prognosi è riservata.