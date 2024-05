Incidente a Vallo, auto sbanda e si ribalta: ferita una donna, sul posto arriva il vescovo

Si è temuto il peggio, ieri pomeriggio, a Vallo della Lucania, dove un’automobile (Fiat Panda) guidata da una donna di Lustra si è improvvisamente ribaltata lungo via Ferruccio Parri, a poca distanza dal Seminario Diocesano.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto la conducente al pronto soccorso dell’ospedale San Luca ma, per fortuna, non ha riportato gravi ferite. IntervenutiSono intervenuti anche i carabinieri del locale Reparto Territoriale, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo. Appresa la notizia dell’incidente, il vescovo Vincenzao Calvosa ha interrotto la funzione che stava celebrando per correre in strada per accertarsi delle condizioni di salute della donna.