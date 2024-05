Incidente a Teggiano, auto sbanda e si ribalta: soccorso un anziano

Si è temuto il peggio, oggi pomeriggio, a Teggiano, dove un’auto (Fiat 600) si è improvvisamente ribaltata mentre percorreva via delle Forbici, in località Pantano.

I soccorsi

Alla guida c’era un anziano che è stato prontamente soccorso da un agente della Polizia Municipale che, in quel momento, era fuori servizio ma che, in pochi minuti, lo ha estratto fuori dall’abitacolo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma fortunatamente non ha riportato gravi ferite.