Incidente in via Fra Generoso, a Salerno: traffico in tilt

Brutto incidente oggi, 3 dicembre, lungo via Fra’ Generoso, all'altezza dell'’incrocio con la strada provinciale che conduce a Croce, nei pressi dei vecchi caselli: per cause da accertare due auto si sono scontrate. Fortunatamente, nessun ferito, come riporta Salernonotizie.

Sono stati registrati dei rallentamenti al traffico sul tratto di strada, fino al viadotto Gatto. Accertamenti in corso.