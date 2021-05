Incidente a Capaccio, auto si schianta contro distributore di benzina: due donne in fuga

Il violento impatto si è verificato, nel tardo pomeriggio di ieri, in località Laura. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri

Momenti di paura, ieri pomeriggio, in località Laura a Capaccio Paestum, dove un’automobile (Mini Cooper) si è schiantata contro il tabellone di una stazione di carburanti situato in via Francesco Gregorio.

Le indagini

A bordo vi erano due donne che, subito dopo il violento impatto, sono scese dalla vettura dandosi alla fuga. Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per risalire alla loro identità.