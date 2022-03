Incidente ad Agropoli, auto sbanda e si ribalta: illeso il conducente

Paura, questa sera, ad Agropoli, dove un’automobile si è improvvisamente ribaltata in via Fuonti per cause in corso di accertamento. Sembra che abbia impattato anche contro una vettura in sosta.

La dinamica

Alla guida c’era un uomo che, fortunatamente, è rimasto illeso. Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ascoltando la testimonianza dei presenti.