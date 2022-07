Bambino investito da un'auto a Nocera Inferiore: corsa in ospedale

Tragedia sfiorata, questa mattina, in via Garibaldi a Nocera Inferiore, dove un bambino di 12 anni – riporta Telenuova – è stato investito da un’automobile (Fiat Panda) per motivi in corso di accertamento.

Il ricovero

Immediata la corsa all’ospedale “Umberto I” dov’è stato preso in cura dai medici. Ma, fortunatamente, le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Su dinamica e responsabilità dell’incidente sono in corso le indagini della Polizia Municipale.