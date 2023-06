Provoca un incidente in via Clark, poi tenta la fuga: danneggiate diverse auto, fermato un ragazzo

Momenti di paura, questa mattina, intorno alle 7, in via Generale Clark a Salerno, dove – secondo una prima ricostruzione – un’auto (Fiat Punto) durante un’inversione di marcia ha provocato una carambola, con un’altra vettura (Opel) che, a sua volta, si è andata a schiantare contro altre due automobili parcheggiate lungo la carreggiata.

Le indagini

Il giovane alla guida della Fiat Punto, dopo l’incidente, avrebbe tentato la fuga, ma è stato fermato dalla Guardia di Finanza. Si tratta di G.G, queste le sue iniziali, già noto alle forze dell’ordine. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca ma, fortunatamente, non risultano feriti. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.