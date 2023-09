Incidente nella notte in via Grifone: due feriti gravi, si indaga

Ennesimo incidente stradale, nella notte, in via Grifone, a Salerno. Per cause da accertare, una moto con a bordo due persone è sbandata, cadendo sull’asfalto.

I soccorsi

I due malcapitati, gravemente feriti, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale “Ruggi”. Sul posto, oltre ai soccorsi, le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro e gli operatori di Strade Sicure per ripristinare la viabilità.