Incidente a Capaccio, auto finisce in un canale e si ribalta: ferita una donna

Paura, oggi pomeriggio, a Capaccio Paestum dove un’automobile guidata da una donna è finita improvvisamente fuori strada terminando la sua corsa in un cane dove, in pochi attimi, si è ribaltata. L'incidente è avvenuto in via Gromola Varolato.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la malcapitata dall’abitacolo. Poi l’hanno affidata alle cure dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata all’ospedale di Vallo della Lucania per via delle ferite riportate. Le sue condizioni di salute, comunque, sono buone.