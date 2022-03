Incidente in via Ligea: in ospedale madre e figlio, si indaga

Tensione, nel tardo pomeriggio di ieri, in via Ligea, a Salerno. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate nei pressi del porto: soccorsi una donna e suo figlio minore, come riporta Zerottonove, condotti dai sanitari del 118 all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per le cure del caso.

Le indagini

Si indaga, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.