Incidente stradale in via Ligea: traffico in tilt

Paura, questa mattina, in via Ligea a Salerno, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta un’automobile (Fiat 500). Non risultano, al momento, feriti.

I disagi

Ma il sinistro ha inevitabilmente provocato disagi alla viabilità. In via Ligea, lungo le strade limitrofe e finanche sul Viadotto Gatto si sono formare code di veicoli e rallentamenti. Sul posto sono giunte due pattuglie della Polizia Municipale per ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente, ma anche per gestire la circolazione veicolare.