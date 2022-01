Incidente tra auto e furgone a Pontecagnano: ferita una donna

Momenti di paura, questa mattina, in via Magellano a Pontecagnano, dove un’automobile (Lancia Musa) e un furgone (Iveco Daily) si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del Vopi, che hanno trasportato una donna all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, alla quale è stato reciso un lobo dell’orecchio. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.