Incidente a Capaccio, auto si schianta in una rotatoria: tre feriti, grave una ragazza

Paura, la scorsa notte, a Capaccio Paestum, dove un'automobile (Alfa Romeo Giulia) è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro le transenne che delimitano il marciapiede nei pressi di una rotatoria in via Magna Graecia. L'impatto è stato violentissimo

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo due ragazze di Castel San Lorenzo e un giovane di Roscigno. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale. Una delle ragazze è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale “Ruggi d'Aragona” di Salerno dov'è stata operata d'urgenza per un trauma cerebrale e diverse fratture. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno sottoposto la vettura a sequestro.