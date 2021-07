Incidente tra due auto a Capaccio Paestum: grave cuoco di 35 anni

L’incidente si è verificato intorno alle 2.30 in località Borgonuovo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane all'ospedale "Ruggi d'Aragona" dov'è ricoverato in prognosi riservata

Paura, la scorsa notte, in via Magna Graecia a Capaccio Paestum, dove due automobili (Fiat 500 e Lancia Lybra) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’incidente si è verificato intorno alle 2.30 in località Borgonuovo.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasto gravemente ferito il conducente della Lancia Lybra, un cuoco di 35 anni del posto, il quale è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona”di Salerno, dov’è ricoverato in prognosi riservata. Alla guida dell’altra vettura un altro giovane del posto, risultato negativo all’alcool test e rimasto quasi interamente illeso. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini dei carabinieri.