Paura, questa mattina, a Pagani, dove un’automobile (Fiat Panda) e un furgone si sono scontrati in via Mangioni per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto è stato rimasto ferito il conducente della vettura, un uomo di 70 anni, che è stata soccorso dai sanitari del 118. Su dinamica e responsabilità indagano i carabinieri.