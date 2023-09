Incidente tra auto sulla via del Mare, una si ribalta: due feriti

Ennesimo incidente sulla Via del Mare a Castellabate. Nel pomeriggio, due automobili (una Fiat Panda e una Ford Focus) si sono scontrate in località Cenito ed una delle vetture si è anche ribaltata in una cunetta. Alla guida c’erano un 80enne di Battipaglia ed un 60enne del posto che hanno riportato lievi ferite. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.