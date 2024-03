Incidente a Castellabate, moto urta un muro e sbanda: giovane in ospedale

Paura, nel primo pomeriggio di oggi, lungo la Via del Mare nel Cilento, dove una moto di grossa cilindrata ha urtato contro un muro di recinzione nei pressi di Santa Maria di Castellabate. Alla guida c’era un ragazzo di Capaccio che è caduto sulla carreggiata riportando ferite e contusioni.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto all’ospedale di Vallo della Lucania per essere medicato e sottoposto ad accertamenti. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.