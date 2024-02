Incidente tra due autocarri sulla via del Mare: feriti i conducenti

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Via del Mare, dove due camion si sono scontrati in contrada Archi di Laureana Cilento. Il violento impatto è avvenuto nei pressi dell’incrocio per Perdifumo per cause in corso di accertamento. I due conducenti sono rimasti feriti ma in modo lieve. Ingenti, invece, i danni ai due autocarri. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.