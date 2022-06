Si schianta con la moto contro un palo: grave consigliere comunale di Scafati

Paura, domenica, a Scafati, dove il consigliere comunale Giovanni Bottone è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito finora, il capogruppo della Lega si è schiantato con la sua auto contro un palo della pubblica illuminazione in via Michelangelo Nappi. Probabilmente – ma è ancora da accertare – è stato colto da un improvviso malore mentre guidava.

La corsa in ospedale

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore dov’è stato condotto subito in sala operatoria. Diversi i traumi interni riportati a seguito del violento impatto, rimossi anche milza e colecisti. L’operazione è riuscita, ma Bottone è tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

La solidarietà

Numerosi i messaggi di pronta guarigione da parte del sindaco Cristoforo Salvati, dei consiglieri comunali di centrodestra ma anche di centrosinistra.