Incidente tra auto e scooter a Nocera Inferiore: soccorso centauro

Paura, questa sera, in via Napoli a Nocera Inferiore, dove si è verificato un incidente stradale: un’automobile e un motorino si sono scontrati improvvisamente per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto, l’uomo che era in sella allo scooter è caduto sull’asfalto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.