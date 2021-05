Incidente tra auto e moto a Nocera Inferiore: gravi due ragazzi

L’impatto, avvenuto nella serata di ieri in via Napoli, è stato violentissimo, con la moto che è andata completamente distrutta, mentre la vettura ha riportato seri danni alla carrozzeria. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le Forze dell'Ordine

Tragedia sfiorata, nella tarda serata di ieri, a Nocera Inferiore, dove un’automobile (A3) e uno scooter si sono scontrati nei pressi dell’incrocio di via Napoli. L’impatto è stato violentissimo con la moto che è andata completamente distrutta, mentre la vettura ha riportato seri danni alla carrozzeria.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato sia i due giovani in sella allo scooter che il ragazzo alla guida dell’auto all’ospedale “Umberto I”. I primi due sarebbero in gravi condizioni (uno finanche in pericolo di vita) a causa delle ferite riportate. Intanto, su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine.