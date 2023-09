Incidente tra auto e Apecar ad Angri: tre feriti, uno è grave

Paura, intorno alle 6.30, di questa mattina, ad Angri, dove un’auto e un’Apecar si sono scontrate in via Nazionale. L’impatto è stato violentissimo. Tre le persone rimaste ferite, uno delle quali versa in gravi condizioni di salute. Due sono state trasportate dai sanitari del 118 all’ospedale di Nocera Inferiore, mentre la terza al nosocomio di Sarno. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.