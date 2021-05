Incidente tra due auto a Padula: quattro feriti in ospedale

Paura, oggi pomeriggio, a Padula Scalo, dove un’automobile (Mini), con a bordo una coppia originaria di Sanza, e un’altra vettura (Fiat Punto), sulla quale viaggiavano tre giovani di Montesano sulla Marcellana, si sono scontrate in via Nazionale per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimasti feriti in quattro, i quali sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Nessuno di loro, comunque, sarebbe in pericolo di vita. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.