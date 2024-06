Incende a Maiori, uomo travolto da auto mentre attraversa la strada

Paura, la scorsa notte a Maiori, dove un uomo è stato investito da una moto mentre attraversa la strada in via Nuova Chiunzi insieme alla moglie. Il malcapitato è caduto a terra rimanendo ferito.

I soccorsi

Per questo, in pochi minuti, è stato soccorso dai sanitari del 118, i quali lo hanno trasportato in ospedla la donna invece è riuscita ad evitare l’impatto. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.