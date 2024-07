Incidente tra auto e camion a Bellizzi: ferita una donna

Paura, questa mattina, in via Olmo, a Bellizzi, a poca distanza dall’aeroporto Costa d’Amalfi, dove un’auto si è scontrata con un mezzo pesante per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Ad avere la peggio la conducente della vettura che ha riportato un trauma facciale, con ferita lacerocontusa al naso. A soccorrerla sono stati i sanitari del Vopi.