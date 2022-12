Incidente a Battipaglia, bimba di 5 anni investita da un'auto finisce in ospedale

Tragedia sfiorata, ieri mattina, a Battipaglia, dove una bambina di 5 anni è stata travolta da un’automobile (Lancia Y) mentre passeggiava con la madre in via Parmenide. Alla guida della vettura c’era una donna che si è subito fermata a prestare soccorso e ad allertare il 118.

I soccorsi

Sul posto è giunta, successivamente, un’ambulanza che ha condotto la piccola all’ospedale “Santa Maria della Speranza” dov’è tuttora ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.