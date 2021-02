Incidente a Scafati, sbanda e finisce contro un'altra auto in sosta: grave un 28enne

Dramma, giovedì sera, in via Passanti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato uno degli occupanti della vettura parcheggiata in ospedale. Su quanto accaduto indagano i carabinieri

Momenti di paura, nella tarda serata di giovedì, in via Passanti a Scafati, dove un’automobile in corsa si è schiantata contro un’altra che, in quel momento, era in sosta lungo la carreggiata. L’impatto è stato violentissimo.

La corsa in ospedale

Ad avere la peggio il ragazzo di 28 anni che era a bordo della vettura parcheggiata, il quale è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dov’è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Contuso ad un arto l’amico che era in macchina con lui, mentre gli occupanti della vettura che ha provocato l’incidente hanno riportato qualche trauma e varie ferite. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.