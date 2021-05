Incidente tra auto a Scafati, una si ribalta: tre feriti

Il violento impatto si è verificato in via Passanti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale

Momenti di paura, a Scafati, dove nelle ultime ore si è verificato un brutto incidente in via Passanti. Secondo una prima ricostruzione, due vetture (di cui una parcheggiata in strada) sono state scaraventate da una terza contro un’abitazione per l’alta velocità: una delle due, a seguito dell’impatto, si è anche ribaltata sulla carreggiata.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimaste ferite tre persone che, in poco tempo, sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in ospedale per accertamenti: nessuna, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini della Polizia Municipale.