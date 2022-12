Incidente tra auto in via Pastore: corrono i sanitari, si indaga

Incidente in via Pastore, questa sera. Nei pressi dello stadio Arechi, infatti, per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate: una delle due, per l'impatto, si è ribaltata, mentre l'altra è finita contro un muro.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 per soccorrere i feriti e la Polizia Municipale per i rilievi. Si indaga, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.