Incidente tra due auto a Teggiano: 42enne in ospedale

Ancora un incidente stradale nel salernitano. Questa sera, a Teggiano, due auto (Volkswagen Golf e Volkswagen Golf), guidate rispettivamente da un 27enne del posto e un 42enne di Sala Consilina, si sono scontrate in via Perillo III per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Ad avere la peggio il conducente della Polo, il quale è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.