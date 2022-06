Fa un volo di tre metri e poi si ribalta con l'auto: donna ferita ad Eboli

Paura, ieri, nei pressi del cimitero di Eboli, dove un'automobile è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata urtando prima una recinzione in via Pertini e poi facendo un volo di oltre tre metri prima di ribaltarsi in un terreno agricolo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto la conducente, una donna di 37 anni, dall'abitacolo, la quale fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei vigili urbani.