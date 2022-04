Incidente frontale tra due auto a Torrione: tre feriti

Paura, nella tarda serata di oggi, a Torrione, dove due automobili (Opel Corsa e Citroen C3), provenienti da direzioni opposte), si sono scontrate frontalmente in via Pietro del Pezzo, all’altezza dell’entrata del ristorante “Re Denari”. Una delle vetture è sbalzata finanche sopra al marciapiede che costeggia la caserma "Guide".

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno preso in cura le tre persone rimaste ferite (due giovani e un uomo) per trasportarle all’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona”. Ad avere la peggio l'uomo alla guida della Citroen C3 che ha riportato ferite al volto e diversi traumi. Presenti anche gli uomini di Strade Sicure e i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.