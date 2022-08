Tamponamento ad Agropoli, auto si schianta contro una saracinesca

Ancora un incidente nella località turistica di Agropoli. Oggi pomeriggio, probabilmente a causa di liquido presente sull’asfalto, si è verificato un tamponamento tra due automobili, una delle quali si è schiantata contro una saracinesca.

Le indagini

Il violento impatto è avvenuto in via Pio X. Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica e la responsabilità del sinistro.