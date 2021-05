Incidente tra due auto a Sala Consilina: ferita una ragazza

Il violento impatto è avvenuto, ieri sera, tra via Pisacane e via Stradella. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri

Momenti di paura, domenica sera, a Sala Consilina, dove due automobili (Fiat 500 e Peugeot) si sono scontati per cause in corso d’accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto, avvenuto tra via Pisacane e via Stradella, è rimasta ferita una ragazza di Atena Lucana che era a bordo della Fiat 500. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che l’hanno trasportata all’ospedale di Polla: le sue condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.