Paura, ieri, a Capaccio Paestum, dove due auto (Fiat Panda e Bmw) si sono scontrate in via Poseidonia. Nel violento impatto è rimasto ferito l’uomo alla guida della Fiat Panda, che è stato trasportato all’ospedale Ruggi d’Aragona dai sanitari del 118. Lievi ferite, invece, per l’altro conducente. Su dinamica e responsabilità del sinistro.