Brutto incidente a Salerno, in via Posidonia, questa sera. Per cause da accertare, delle auto e uno scooter si sono scontrati: ad avere la peggio, una donna che è stata soccorsa e condotta in ospedale

I soccorsi

Sul posto, anche gli operatori di Strade Sicure e la Polizia Municipale. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.