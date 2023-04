Incidente a Salerno, auto travolge moto: un ferito

Ancora un incidente a Salerno. Ieri sera, intorno alle 20, un uomo è stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua moto. Nel violento impatto, avvenuto in via Posidonia, è caduto rovinosamente sull’asfalto rimanendo ferito.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” per essere medicato e sottoposto ad accertamento. Le sue condizioni di salute non sono gravi.