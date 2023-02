Da via Roma a Torrione: altri due incidenti nella notte a Salerno

Non accennano a diminuire gli incidenti stradali a Salerno. La scorsa notte se ne sono verificati due - come mostrano le foto del gruppo "Cosa accade a Salerno?"- nel giro di pochissimo tempo. Il primo è avvenuto nella centralissima via Roma, davanti ai locali della movida: due auto automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento, ma anche una terza è rimasta coinvolta. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto è giunta una volante della Polizia di Stato per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.

Il secondo incidente, invece, è accaduto a Torrione dove due vetture si sono scontrate all’incrocio tra via Posidonia e via Andrea De Leo: anche in questo caso non risultano feriti gravi.