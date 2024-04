Incidente a Salerno, si ribalta una Mercedes: soccorsa la conducente

Brutto incidente, stamattina, a Salerno: intorno alle 9.30, in via Quintino di Vona, nel quartiere S. Eustachio nei pressi della chiesa, una Mercedes si è ribaltata, per cause da accertare, mentre era in marcia.

L'intervento

Sul posto è giunta la squadra della sede Centrale dei caschi rossi di Salerno che ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura e ad estrarre la donna al volante, per affidarla alle cure del 118. Solo qualche contusione, fortunatamente, per la conducente. Accertamenti in corso, dunque, da parte della Polizia Municipale.