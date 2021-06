Per cause da accertare, si sono scontrati una moto ed un'auto, finita poi contro un palo della luce

Brutto incidente, oggi pomeriggio, in via Roma a Salerno. Per cause da accertare, si sono scontrati una moto ed un'auto, finita poi contro un palo della luce.

I rilievi

Sul posto, i sanitari e la Polizia Municipale: un ferito in condizioni serie è stato condotto al Ruggi. Si indaga, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.