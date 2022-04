Incidente in centro, a Salerno: anziano travolto da un'auto mentre attraversa

E' stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada, un anziano, sul lungomare Trieste, nei pressi delle Poste. Immediati i soccorsi ddei sanitari che lo hanno condotto al Ruggi.

L'intervento

Sul posto, gli agenti della Polizia Municipale per regolare il traffico. Fiato sospeso, intanto, per le condizioni del malcapitato: accertamenti in corso.