Incidente nella notte in via Roma: ferita una giovane

Ennesimo incidente all'incrocio all'altezza delle Poste, in via Roma. Per cause da accertare, nella notte di sabato, due auto si sono violentemente scontrate: per l'impatto è rimasta ferita una giovane.

8

Sul posto, oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine, gli operatori di Strade Sicure. Si indaga per stabilire le cause e l'esatta dinamica del sinistro. L'alta velocità, purtroppo, continua a far danni in città.