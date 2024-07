Auto sbanda e si schianta contro un veicolo parcheggiato: grave il conducente

Paura, nella serata di oggi, in via Roma a Roccadaspide, dove un’automobile – secondo una prima ricostruzione – si è schiantata contro una vettura parcheggiata lungo la carreggiata per cause in corso accertamento. Alla guida c’era un uomo che è rimasto gravemente ferito.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni di salute sarebbero critiche. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Municipale che stanno ascoltando le testimonianza di chi avrebbe assistito al sinistro.