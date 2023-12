Incidente stradale a Salerno, uomo cade dalla moto: è grave

Paura, questa mattina, in pieno centro a Salerno, dove un uomo è caduto dalla sua moto mentre percorreva via Roma. Sul posto, oltre ai volontari di Strade Sicure, sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza al Ruggi d'Aragona, dov'è ricoverato in prognosi riservata. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato.