Incidente nella notte a Torrione, auto sbanda e si ribalta vicino all'area mercatale

Paura, la scorsa notte, a Torrione, dove un’auto si è improvvisamente ribaltata in via Sabato Robertelli, nei pressi dell’area del mercato rionale. Fortunatamente, non risultano feriti gravi. Alla guida della vettura c’era un ragazzo. Sul posto sono intervenuti gli uomini di Strade Sicure insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.